WhatsApp Business API: как масштабировать коммуникацию с клиентами и повысить конверсию продаж

Если ваш бизнес до сих пор использует только звонки и электронную почту, пора переходить на более эффективный канал – WhatsApp Business API (WABA). А при подключении через edna вы получите готовое решение под ключ без рисков и сбоев.
Ключевые возможности и выгоды WABA для вашего бизнеса
Внедрение WABA открывает перед вашей компанией совершенно новые возможности для работы с аудиторией и оптимизации процессов. Давайте разберем подробнее, какие именно преимущества получит ваш бизнес после запуска этого канала:
- Автоматизация рутины. Забудьте об однотипных вопросах. Настраивайте запланированные сценарии коммуникации и ботов, которые ответят клиентам 24/7.
- Нет игнора звонков. Люди не хотят брать трубки и открывать спам в почте. WABA – более удобная среда. Человеку проще отправить сообщение на ходу, чем разговаривать с менеджером.
- Сообщения, которые читают. Open Rate (процент открытия) в WhatsApp достигает 90%, а в смс – с трудом 20%. Ваши предложения увидят почти все клиенты, а не единицы, которые проверяют папку «Спам».
- Ни одного упущенного лида. Все чаты сразу заносятся в CRM*. Менеджер не потеряет номер клиента, записанный на стикере, и не унесет базу с собой при увольнении.
- Контроль диалогов. Не будет «серых» переписок в смартфонах сотрудников. Полная история общений сохраняется в самой корпоративной системе.
- Понятная аналитика. В личном кабинете можно видеть реальные цифры: сколько сообщений доставлено, прочитано и на какие клавиши нажимают пользователи. Это помогает отключать неэффективные отправки уведомлений и пользоваться только лучшими шаблонами.
- WhatsApp Coexistence. Теперь вы можете работать с официальным WABA с десктопа и смартфона одновременно.
С WhatsApp Business API вы не потеряете старых клиентов и поможете сотрудникам отдела продаж и поддержки работать быстрее и лучше.
Почему стоит выбрать компанию edna в качестве технологического партнера
Вот ключевые причины, почему стоит доверить эту задачу именно экспертам edna:
- Официальный провайдер. Защита от банов и полностью легальное подключение.
- Быстрый запуск. Помощь в верификации аккаунта и согласовании шаблонов.
- Интеграция с CRM. Легкая сопряженность с вашей системой для работы в одном окне.
- Стабильность и поддержка. Высокая скорость доставки сообщений и сопровождение экспертов на всех этапах.
Работа с экспертами экономит ваше время и деньги, гарантируя, что рассылки и чаты заработают без сбоев сразу после запуска. При подключении WhatsApp Business API через edna компания настроит автоответы, поможет больше продавать и сделает так, чтобы ни одно обращение клиента не потерялось.
* CRM (Customer Relationship Management) – программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов.
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