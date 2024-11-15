WhatsApp Business API: как масштабировать коммуникацию с клиентами и повысить конверсию продаж





Если ваш бизнес до сих пор использует только звонки и электронную почту, пора переходить на более эффективный канал – WhatsApp Business API (WABA). А при подключении через edna вы получите готовое решение под ключ без рисков и сбоев.

Ключевые возможности и выгоды WABA для вашего бизнеса

Внедрение WABA открывает перед вашей компанией совершенно новые возможности для работы с аудиторией и оптимизации процессов. Давайте разберем подробнее, какие именно преимущества получит ваш бизнес после запуска этого канала:

Автоматизация рутины. Забудьте об однотипных вопросах. Настраивайте запланированные сценарии коммуникации и ботов, которые ответят клиентам 24/7. Нет игнора звонков. Люди не хотят брать трубки и открывать спам в почте. WABA – более удобная среда. Человеку проще отправить сообщение на ходу, чем разговаривать с менеджером. Сообщения, которые читают. Open Rate (процент открытия) в WhatsApp достигает 90%, а в смс – с трудом 20%. Ваши предложения увидят почти все клиенты, а не единицы, которые проверяют папку «Спам». Ни одного упущенного лида. Все чаты сразу заносятся в CRM*. Менеджер не потеряет номер клиента, записанный на стикере, и не унесет базу с собой при увольнении. Контроль диалогов. Не будет «серых» переписок в смартфонах сотрудников. Полная история общений сохраняется в самой корпоративной системе. Понятная аналитика. В личном кабинете можно видеть реальные цифры: сколько сообщений доставлено, прочитано и на какие клавиши нажимают пользователи. Это помогает отключать неэффективные отправки уведомлений и пользоваться только лучшими шаблонами. WhatsApp Coexistence. Теперь вы можете работать с официальным WABA с десктопа и смартфона одновременно.

С WhatsApp Business API вы не потеряете старых клиентов и поможете сотрудникам отдела продаж и поддержки работать быстрее и лучше.

Почему стоит выбрать компанию edna в качестве технологического партнера

Вот ключевые причины, почему стоит доверить эту задачу именно экспертам edna:

Официальный провайдер. Защита от банов и полностью легальное подключение. Быстрый запуск. Помощь в верификации аккаунта и согласовании шаблонов. Интеграция с CRM. Легкая сопряженность с вашей системой для работы в одном окне. Стабильность и поддержка. Высокая скорость доставки сообщений и сопровождение экспертов на всех этапах.

Работа с экспертами экономит ваше время и деньги, гарантируя, что рассылки и чаты заработают без сбоев сразу после запуска. При подключении WhatsApp Business API через edna компания настроит автоответы, поможет больше продавать и сделает так, чтобы ни одно обращение клиента не потерялось.

* CRM (Customer Relationship Management) – программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов.

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