Сделать ремонт в многоэтажке или заменить лифт могут костанайцы за бюджетные деньги, в рассрочку на срок от 7 до 15 лет. Одно из главных условий, чтобы в доме было создано ОСИ, и был оформлен кондоминиум. Второе, чтобы больше половины жильцов дома были «за».

В этом году в Костанае планируется отремонтировать 18 лифтов. Аким Костаная поручил этот процесс держать на контроле и проводить разъяснительную работу с жильцами многоэтажек о необходимости ремонта.

«445 лифтов в городе. Из них 105 — срок службы эксплуатации свыше 34 лет. У нас по программе мы 10 лифтов в прошлом году отремонтировали. В этом году 18 лифтов запланировали, из них уже два отремонтировано. Здесь вопрос такой — мы ремонтируем лифты — это понятно. Но там другая очередь подходит. Другие лифты, которые будут останавливаться. Я обращаюсь сразу к «ЖКХ-ремонт». У вас кто инспектирует, кто должен останавливать работу лифтов? Отдел жилотношений. Вот, вы смотрите, это безопасность наших граждан. Проведите разъяснительную работу. Сегодня механизм — через «ЖКХ-ремонт» есть. Пожалуйста, отрабатывайте с жителями. Если этого не будет, придётся останавливать. Рисковать никто не будет жизнями людей», — отметил глава Костаная.

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