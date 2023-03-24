Ликуют тысячи предпринимателей – НПП о розничном налоге

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

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В рамках данного закона розничный налог в Казахстане введен ретроспективно с 1 января 2023 года и будет действовать на постоянной основе, передает inbusiness.kz.

Специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% – для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.

Также предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.

По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе ждало большинство представителей малого и среднего бизнеса.

«Я думаю, что сегодня вместе с нами ликуют тысячи предпринимателей, ведь теперь им не нужно вставать на учет по НДС независимо от полученного дохода. Это решит вопрос по порогу НДС, с которым столкнулись тысячи предпринимателей, вынужденных уйти «в серую зону» для того, чтобы не превышать 20 тысяч МРП. Осталось только определить перечень видов деятельности, которые смогут воспользоваться розничным налогом. Мы, как Нацпалата, конечно, делаем все возможное, чтобы в этот список вошло как можно больше видов деятельности», – рассказал Баталов.

Напомним, понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро- и малого бизнеса был введен специальный налоговый режим розничного налога со ставкой 3% по 114 видам деятельности

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