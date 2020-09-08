Ликвидация колонии в Кушмуруне. Куда трудоустроят сотрудников?

Одно из шести исправительных учреждений, расположенных в Костанайской области, будет закрыто в этом году. Кушмурунская колония 161/4, попала под программу оптимизации. Сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы рассказали, куда будут переведены все люди, которые отбывают там наказание и которые там работают.

Как выяснилось, вопрос о закрытии УК-161/4, которая базируется в посёлке Кушмурун Аулиекольского района, назрел уже давно. Прорабатывался он, по словам руководства департамента уголовно-исполнительной системы, не один год. Вся система исполнения наказаний подлежит оптимизации и модернизации. В первую очередь из-за сокращения числа заключенных.

«Подпало учреждение под ликвидацию. Связано с сокращением общего числа осуждённых в Республике. В два раза, если за 10 лет, есть анализ»,- говорит заместитель начальника ДУИС по Костанайской области Мадий Мухтубаев.

По общей оценке, в этом году под ликвидацию попадают две казахстанские колонии: одна находится в восточном Казахстане, вторая, как раз кушмурунская. Она, по словам сотрудников ДУИС, устарела технически, состарились здания, постройки. Колония слишком удалена от областного центра. Да и заполнена всего на половину.

«Осуждённые будут в соседние, ближайшие области, по дислокации, в зависимости от места проживания. Куда ближе кому, родственникам доезжать, добираться на свидания, поддерживать социальные связи»,- сказал Мадий Мухтубаев.

Предполагается, что это будут учреждения в Северо-казахстанской и Актюбинской областях, с таким же, то есть средней безопасности, режимом содержания. Заключенных вывозят поэтапно. Решается вопрос и о перераспределении сотрудников, набирать которых в Кушмурун, по словам руководства ДУИС, было проблематично.



«В общем штат предусматривает около 70-и человек, но если взять местных, коренных жителей, которые службу несли, это небольшое количество. Не более 15% от общего числа. Остальные, в принципе, это все приезжие, направлялись туда для несения службы. Но всем будет предоставлено в другом месте несение службы»,- заключил Мадий Мухтубаев.

По вопросу же трудоустройства трех десятков гражданских служащих учреждения, местных жителей, ДУИС ведет работу с тамошней исполнительной властью. Специалистам тоже предлагают работу в других районах, в других колониях. Акимату Кушмуруна также предстоит позже решить, что будет сделано с постройками на территории колонии. Разговоров о их полном сносе, пока не ведётся.

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