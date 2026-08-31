Лимит исчерпали за один день: ипотека «Ұмай» вызвала ажиотаж среди казахстанок





Приём заявок по женской ипотечной программе «Ұмай» открыли утром 31 августа. Однако уже к вечеру Отбасы банк сообщил, что лимит текущего транша полностью исчерпан и регистрация новых участниц остановлена.

В банке отметили, что из-за высокого спроса рассматривается возможность досрочного привлечения следующего транша. О возобновлении приёма заявок обещают сообщить дополнительно.

Программа «Ұмай», запущенная в Казахстане в 2021 году, позволяет приобрести жильё на более доступных условиях. Среди её преимуществ — сниженный первоначальный взнос, отсутствие ограничений по наличию другой недвижимости, возможность купить квартиру в любом городе страны независимо от места регистрации.

Принять участие могут женщины в возрасте от 18 до 64 лет. Максимальная сумма займа составляет 50 миллионов тенге, а совокупный доход семьи не должен превышать 1 миллион 250 тысяч тенге.

Как рассказал начальник отдела развития бизнеса Костанайского областного филиала Отбасы банка Амир Искендиров, при рассмотрении заявки в первую очередь оцениваются доходы и кредитная история клиента.

— Доходы наёмных работников проверяют по пенсионным отчислениям за последние шесть месяцев. Для индивидуальных предпринимателей учитывают доходы и обороты за последний год. Основными причинами отказа могут стать недостаточный доход и плохая кредитная история, — пояснил он.

В областных центрах, в том числе в Костанае, банк может профинансировать до 85% оценочной стоимости жилья. Оставшиеся 15% покупатель вносит самостоятельно. При расчёте учитывается меньшая из двух сумм — стоимость квартиры по договору либо результат независимой оценки.

По программе можно приобрести жильё как на первичном, так и на вторичном рынке. Перечень доступных новостроек представлен на портале «Баспана». Для вторичного жилья действует ограничение: дом должен быть построен не ранее 2016 года.

Кроме того, программа предусматривает возможность получить заём на ремонт имеющегося жилья.