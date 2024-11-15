Лимит на кредиты вводят в Казахстане





Национальный банк Казахстана планирует с 1 января 2027 года установить предельное значение коэффициента долга к доходу заемщика (КДД). Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления о макропруденциальных нормативах и лимитах.

Что такое коэффициент долга к доходу

КДД был введён в Казахстане в августе 2024 года и пока применяется в режиме мониторинга. Показатель отражает соотношение общей задолженности заемщика ко всем его годовым доходам.

При расчёте учитываются все действующие кредиты и микрозаймы гражданина, а также новый заем, который он планирует оформить.

В Нацбанке пояснили, что высокий уровень КДД свидетельствует о серьёзной долговой нагрузке и повышенных рисках неплатежеспособности заемщика.

Какой лимит хотят установить

С 1 января 2027 года регулятор предлагает установить предельный уровень КДД на отметке восьми годовых доходов заемщика.

Это означает, что совокупная задолженность гражданина не должна превышать его доход за восемь лет.

Как и действующий коэффициент долговой нагрузки (КДН), новый показатель будет рассчитываться ещё до принятия решения о выдаче кредита.

Для чего вводят новые ограничения

В Нацбанке считают, что применение КДД поможет банкам более ответственно подходить к кредитованию населения, снизить риски чрезмерной закредитованности и укрепить устойчивость финансовой системы.

При этом в регуляторе отметили, что пока не планируют устанавливать отдельные лимиты для ипотеки, автокредитов и беззалоговых потребительских займов. Однако такая возможность может появиться в будущем, если риски на рынке розничного кредитования вырастут.

Изменений по коэффициенту долговой нагрузки пока не будет

В Нацбанке также сообщили, что пересматривать действующие требования по коэффициенту долговой нагрузки заемщика (КДН) и его предельные значения пока не планируется.

Регулятор подчеркнул, что продолжит использовать взвешенный подход при введении макропруденциальных мер для предотвращения избыточной долговой нагрузки населения и поддержания стабильности кредитного рынка.

