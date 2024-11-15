Лимит на кредиты вводят в Казахстане

Национальный банк Казахстана планирует с 1 января 2027 года установить предельное значение коэффициента долга к доходу заемщика (КДД). Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления о макропруденциальных нормативах и лимитах.
Что такое коэффициент долга к доходу
КДД был введён в Казахстане в августе 2024 года и пока применяется в режиме мониторинга. Показатель отражает соотношение общей задолженности заемщика ко всем его годовым доходам.
При расчёте учитываются все действующие кредиты и микрозаймы гражданина, а также новый заем, который он планирует оформить.
В Нацбанке пояснили, что высокий уровень КДД свидетельствует о серьёзной долговой нагрузке и повышенных рисках неплатежеспособности заемщика.
Какой лимит хотят установить
С 1 января 2027 года регулятор предлагает установить предельный уровень КДД на отметке восьми годовых доходов заемщика.
Это означает, что совокупная задолженность гражданина не должна превышать его доход за восемь лет.
Как и действующий коэффициент долговой нагрузки (КДН), новый показатель будет рассчитываться ещё до принятия решения о выдаче кредита.
Для чего вводят новые ограничения
В Нацбанке считают, что применение КДД поможет банкам более ответственно подходить к кредитованию населения, снизить риски чрезмерной закредитованности и укрепить устойчивость финансовой системы.
При этом в регуляторе отметили, что пока не планируют устанавливать отдельные лимиты для ипотеки, автокредитов и беззалоговых потребительских займов. Однако такая возможность может появиться в будущем, если риски на рынке розничного кредитования вырастут.
Изменений по коэффициенту долговой нагрузки пока не будет
В Нацбанке также сообщили, что пересматривать действующие требования по коэффициенту долговой нагрузки заемщика (КДН) и его предельные значения пока не планируется.
Регулятор подчеркнул, что продолжит использовать взвешенный подход при введении макропруденциальных мер для предотвращения избыточной долговой нагрузки населения и поддержания стабильности кредитного рынка.
