Лимит на продажу бензина и дизеля начнёт действовать уже с 17 мая

Бензин Аи-92 и дизель казахстанцам продолжат продавать по прежним ценам, установленным правительством весной 2023 года, но с учётом лимита — до 100 литров для легковых авто и до 300 литров для автобусов и грузовиков, сообщает сайт kolesa.kz

Подорожает бензин для иностранных водителей. Дизель же для них, наоборот, упадёт в цене — с 450 до 315 тенге.

Поправки в приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен» подписал глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Документ был опубликован 6 мая 2024 года и вступает в силу через десять календарных дней — 17-го числа.

Начиная с 17 мая топливо на всех АЗС Казахстана будет реализовываться на условиях:

Бензин марки Аи-80 — 89 тенге за литр.

Бензин марки Аи-92 и Аи-93 — 245 тенге за литр.

При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объёме до 100 литров в сутки — 205 тенге за литр.

При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объёме до 300 литров в сутки — 205 тенге за литр.

При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объёме до 100 литров в сутки — 205 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объёме до 300 литров в сутки — 205 тенге за литр. Дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 315 тенге за литр.

При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объёме до 100 литров в сутки — 295 тенге за литр.

При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объёме до 300 литров в сутки — 295 тенге за литр.

Ранее появилась информация, что установкой лимита казахстанские власти пытаются побороть вывоз топлива в бензобаках в Россию.

Дополнено 10.05.2024 в 16:50:

Как пояснили редакции Kolesa.kz в министерстве энергетики, с 17 мая всем казахстанцам, желающим заправиться бензином по низкой цене, необходимо будет предъявлять на АЗС права и техпаспорт. Информацию о покупке заправщики станут заносить в базу данных для контроля суточного лимита. Ранее подобные требования были введены для продажи дизтоплива. Но сегодня на большинстве казахстанских заправок дизель реализуют, не спрашивая документы. Контролировать оборот топлива пытаются лишь в приграничных регионах.

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