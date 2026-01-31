В Казахстане установлены правила снятия наличных средств со счетов предпринимателей, при этом они не касаются физических лиц.
Предприниматели могут получать наличные без указания цели в пределах следующих лимитов:
•до 20 млн тенге — малый бизнес;
•до 120 млн тенге — средний бизнес;
•до 150 млн тенге — крупный бизнес.
Если сумма снятия превышает установленный лимит, предпринимателю необходимо указать цель получения средств. Соответствующая графа была добавлена в банковскую отчетность по инициативе Министерства финансов и Комитета государственных доходов.
Снятие наличных через банкоматы в пределах лимита осуществляется без дополнительных пояснений. Для получения суммы сверх лимита требуется подача заявки в банк, предоставление подтверждающих документов и согласие на передачу данных в КГД.
Доходы казахстанцев будут расти медленнее — аналитики
Опубликован проект новой Конституции Республики Казахстан
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.