Лимиты на снятие наличных: что нужно знать

В Казахстане установлены правила снятия наличных средств со счетов предпринимателей, при этом они не касаются физических лиц.

Предприниматели могут получать наличные без указания цели в пределах следующих лимитов:

•до 20 млн тенге — малый бизнес;

•до 120 млн тенге — средний бизнес;

•до 150 млн тенге — крупный бизнес.

Если сумма снятия превышает установленный лимит, предпринимателю необходимо указать цель получения средств. Соответствующая графа была добавлена в банковскую отчетность по инициативе Министерства финансов и Комитета государственных доходов.

Снятие наличных через банкоматы в пределах лимита осуществляется без дополнительных пояснений. Для получения суммы сверх лимита требуется подача заявки в банк, предоставление подтверждающих документов и согласие на передачу данных в КГД.



