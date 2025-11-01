Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС, сообщили в ведомстве 1 ноября 2025 года, сообщает www.zakon.kz
«Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами Минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива», – говорится в сообщении.
Касательно бензина и дизельного топлива: министерство подчеркивает, что все необходимые объемы топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах.
«Никаких объективных причин для дефицита нет».
Касательно сжиженного нефтяного газа: плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом.
«Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом».
В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, министерство просит обращаться по телефону горячей линии: +77018550248.
Прием обращений будет осуществляться ежедневно в режиме 24/7. Каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры»,сообщаетминистерство энергетики РК.
