В Рудном в подъезд одной из многоэтажек забежала лиса. Дикое животное сняла на видео жительница дома. На кадрах слышно, как женщина, заметив зверя, восклицает: «И как я теперь выйду? Чёрт».

Неделей ранее в селе Сосновка Аулиекольского района была обнаружена рысь. Во время проверки у животного выявили признаки бешенства — из пасти шла пена, при этом оно не проявляло страха перед людьми.

Почему дикие животные выходят к людям

По словам специалистов, существует несколько причин, по которым дикие животные заходят в населённые пункты.

Руководитель отдела Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Пётр Гураченков отметил, что рядом с Сосновкой расположен крупный лесной массив, пострадавший от масштабного пожара в 2022 году.

«Кормовая база могла пострадать. В случае наличия бешенства у дикого животного оно будет искать наиболее лёгкий путь для пропитания», — пояснил специалист.

Ситуация под контролем

После появления рыси в населённом пункте были уведомлены все заинтересованные государственные органы. По информации специалистов, животное было усыплено, однако впоследствии погибло. Образцы направлены в ветеринарную лабораторию, результаты анализов ожидаются в течение примерно 30 дней.

По официальным данным, в Костанайской области обитает около 35 особей рыси. За последние три года случаев нападения этих животных в населённых пунктах не зарегистрировано.

В управлении ветеринарии сообщили, что в прошлом году в регионе было зафиксировано 10 случаев бешенства среди диких животных. Во всех очагах инфекции приняты необходимые меры. Эпизоотическая ситуация остаётся стабильной и находится под постоянным контролем ветеринарных служб.