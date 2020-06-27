Лисаковской телекомпании «Акцент» 25 лет

28 июня работники средств массовой информации в Казахстане отмечают свой профессиональный праздник. Но в этом году у коллектива Лисаковского телеканала «Акцент» двойная радость. Их телекомпании 25 лет, передает alau.kz

28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Но так сложилось, что в этом году для нашей дочерней телекомпании, лисаковского телевидения «Акцент» сразу два повода для радости. В этом году канал отмечает 25-летие. Сейчас в коллективе работает 16 профессионалов своего дела.

«Я всегда говорил своим коллегам о том, если тебе не нравится работа, ты должен с нее уходить, потому что я не понимаю тех журналистов, операторов, монтажеров, которые просто приходят на работу, чтобы отработать время», — рассказал заместитель директора телекомпании «Акцент» Юрий Гривко.

О том, что они профессионалы говорят не слова, а достижения. К примеру, Жанар Кашкымбаева уже 18 лет трудится в телекомпании. За это время они не раз была отмечена на уровне области и республики. Она готовит не только актуальные новости своего региона, но и актуальные телепрограммы. Последняя из них сегодня принесла ей второе место в республиканском конкурсе «Государственный язык и СМИ» в номинации «Лучшая телепередача».

«Вот уже более 15 лет у меня программа «Тил жане уакыт». Я отправила вот эту программу и сюжет свой. Тема у меня была «Абая и язык». Конечно приятно, рада, неожиданно было. Поэтому это не только моя заслуга, это нашего коллектива. У нас город маленький, наше телевидение маленькое и мы выигрываем в таком республиканском масштабе конкурс», — поделилась редактор авторских программ на государственном языке Жанар Кашкымбаева.

Сотрудников телеканала «Акцент» отличает особый интерес к жизни сёл. Они регулярно выезжают в район имени Беимбета Майлина, Денисовский, Житикаринский и Камыстинский районы. Показывают и рассказывают, как живут местные люди, как развиваются их сёла и хозяйства. Но и, конечно, они не забывают о своем городе — Лисаковске. Да, и жители тоже всегда на связи с каналом.

«Говорят: «Вот «Акцент» чего вы молчите, мы ждем ваши новости. Почему в понедельник новостей нет? А почему? А как? А когда будет выпуск? А будете ли вы делать этот сюжет?». Раз они спрашивают, значит, они нас ждут, они надеются, часто звонят нам, чтобы воду им дали, чтобы у них отремонтировали, потому что Акцент для них последняя надежда. Они все еще верят, что с нашей помощью можно что-то сделать», — добавил Юрий Гривко.

Юрий Гривко рассказал, именно осознание, того что ты кому-то помог, придает сил и новый импульс в работе. Сегодня Акцент — это не только телеканал, который вещает 18 часов в сутки на русском и казахском языках. Еще в 2005 году, здесь поняли, что за интернетом будущее. Тогда и стали размышлять над созданием сайта.

«Сайт стал быстро набирать рейтинги. Мы публиковали, каждый день минимум два материала. Причем называли их, всегда так, чтобы людям хотелось перейти на сайт, почитать, что там пишут. Я помню один из последних материалов, который написал Кочетков на сайте назывался примерно «Как спалить машину за 2 минуты». Это был сюжет о том, как машина сгорела во время пожара», — пояснил Юрий Гривко.

Этот заголовок еще пару лет отображался как самый просматриваемый и интересный. С 1995 года, несмотря на разные трудности коллектив «Акцента» продолжает держать руку на пульсе и занимать особое место в сердцах своих зрителей и читателей.

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