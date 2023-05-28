Лишь 16% казахстанских фермеров получили субсидии на покупку удобрений

Из более чем 13 тысяч заявок на субсидии для покупки удобрений, поданных казахстанскими фермерами, пока что одобрены только 2184 – то есть менее 16,5%, следует из сообщения пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, передает informburo.kz

По данным министерства, фермеры подали в общей сложности 13 251 заявку на субсидии. В работе у региональных управлений сельского хозяйства сейчас остаются 9027 заявок, по 2040 получен отказ, одобрены и оплачены 2184 заявки на сумму 7,5 млрд тенге. Треть заявок, поданных через портал gosagro.kz, отклонили – в основном из-за отсутствия агрохимических картограмм, требование по которым действует с 1 января, а также из-за сложностей с оцифровкой полей.

Для решения проблемы с предоставлением субсидий министерство в конце апреля утвердило поправки в правила субсидирования. Из них исключили обязательное требование по использованию агрохимических картограмм, а также до 31 декабря ввели отсрочку по оцифровке полей через АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». До конца года фермерам всё равно нужно обязательно скорректировать данные о своих полях в соответствии с правоустанавливающими документами.

«Также препятствием для получения субсидий стало отсутствие соответствующих постановлений акиматов областей о перечнях и нормах субсидирования удобрений. Утверждать нормативы местные исполнительные органы начали только в марте и вплоть до мая. В частности, в Атырауской области постановление не принято по сей день. По информации регионального акимата, документ будет утверждён в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе министерства.

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