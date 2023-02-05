Лишь в одном городе Казахстана за год подешевела недвижимость

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В большинстве городов Казахстана цены на жильё в январе незначительно выросли, сообщает Krisha.kz. Средний уровень цен по стране увеличился на 0,4%.

Заметнее всего недвижимость подорожала в Алматы и Кызылорде – здесь цена 1 м2 поднялась на 1,5%. На втором месте Атырау – там жильё стало дороже на 1,1%. Третье место делят Шымкент и Павлодар, где стоимость жилья повысилась на 1%, передает informburo.kz

При этом цены на квартиры снизились в четырёх городах: в Кокшетау – на 2,3%, в Петропавловске – на 0,7%, в Семее – на 0,5%, в Актау – на 0,4%.

В Астане, Усть-Каменогорске, Караганде, Уральске, Таразе, Актобе, Костанае, Талдыкоргане динамика роста цен составила от 0,1% до 0,8%.

Динамика роста цен на жильё / Таблица Krisha.kz

Средняя годовая динамика повышения цен на жильё составила 11,1%. Заметнее всего квадратные метры подорожали в Актобе (на 21,1%) и Семее (на 20%). В Павлодаре, Костанае, Кызылорде и Алматы цены выросли в пределах 13%, в Атырау, Шымкенте и Таразе – в пределах 12%, в Караганде и Атырау – в пределах 11%.

В Уральске и Усть-Каменогорске квартиры подорожали чуть более чем на 10%, в Астане – на 7,9%, в Кокшетау – на 5,9%, в Петропавловске – на 4,5%.

Единственным городом, где за год снизилась средняя стоимость 1 м2 недвижимости, стал Талдыкорган – здесь жильё подешевело на 2%.

В топ-5 городов по стоимости жилья в Казахстане в январе попали: