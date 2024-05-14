Лишают водительских прав при пересечении одинарной сплошной. В каких случаях, сообщили в Комитете адмполиции

Что делать, если ДТП преградило дорогу, а за пересечение одинарной сплошной могут лишить водительских прав, передает Tengri Auto.

Новые правила дорожного движения начали действовать в Казахстане с 6 мая. Они включают в себя лишение водительских прав на 6 месяцев за пересечение одинарной сплошной линии. В связи с этим у водителей возник вопрос: как в таком случае объехать ДТП, не нарушив правила?

Как сообщили в Комитете административной полиции, лишение водительских прав за проезд через одинарную сплошную действует при наличии условий в двух случаях:

наличие двустороннего движения, 2 полосы, разделенные дорожной разметкой 1.1 (одинарная сплошная);

наличие двустороннего движения, 2 полосы, разделенные дорожной разметкой 1.1 (одинарная сплошная) и обозначенные знаком 3.20 «Обгон запрещен».

«То есть, в этих случаях нарушение данной нормы будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения по части 3 статьи 596 Кодекса административных правонарушений», — объясняют в Комитете административной полиции.

Если сломанный автомобиль или ДТП, которое мешает проезду, являются препятствием согласно ПДД, то данная ситуация не является нарушением.

«При этом сломанный автомобиль или авария на полосе движения являются препятствием. В связи с чем в такой ситуации выезд на полосу встречного движения для объезда указанного препятствия не будет являться нарушением. При этом водитель, преграждающий дорогу, обязан поставить аварийный знак», — пояснили в Комитете административной полиции.

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