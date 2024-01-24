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Лишать свободы будут за вейпы в Казахстане

Фотография для новости Лишать свободы будут за вейпы в Казахстане

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Принятым законом запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение вейпов, сообщает informburo.kz

За их оборот вводится уголовная ответственность:

  • максимальное наказание за продажу – арест до 50 суток;
  • за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет;
  • за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, законом исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи. Медработники смогут выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Закон направили на рассмотрение в сенат.

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