Лишать свободы будут за вейпы в Казахстане

Принятым законом запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение вейпов, сообщает informburo.kz

За их оборот вводится уголовная ответственность:

максимальное наказание за продажу – арест до 50 суток;

за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет;

за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, законом исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи. Медработники смогут выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Закон направили на рассмотрение в сенат.

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