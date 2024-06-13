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Лишен водительских прав за долги по алиментам житель Костанайской области

Фотография для новости Лишен водительских прав за долги по алиментам житель Костанайской области

alau.kz

Пресс-служба Костанайского областного суда сообщила, что судебным приказом еще в 2012 году с должника взысканы алименты в размере ¼ части дохода на содержание несовершеннолетней дочери.

В дальнейшем было возбуждено исполнительное производство.

Однако, должником исполнительный документ не исполняется. Задолженность по алиментам составила более 3 200 000 тенге.

Судебный исполнитель обратился в суд с представлением о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также приостановлении действия водительского удостоверения должника.

Учитывая, что уважительные причины для длительного неисполнения судебного акта по делу отсутствуют, в целях погашения задолженности перед взыскателем определением Житикаринского районного суда представление судебного исполнителя удовлетворено.

Определение суда в законную силу не вступило.

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