Лишен водительских прав за долги по алиментам житель Костанайской области

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Пресс-служба Костанайского областного суда сообщила, что судебным приказом еще в 2012 году с должника взысканы алименты в размере ¼ части дохода на содержание несовершеннолетней дочери.
В дальнейшем было возбуждено исполнительное производство.
Однако, должником исполнительный документ не исполняется. Задолженность по алиментам составила более 3 200 000 тенге.
Судебный исполнитель обратился в суд с представлением о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также приостановлении действия водительского удостоверения должника.
Учитывая, что уважительные причины для длительного неисполнения судебного акта по делу отсутствуют, в целях погашения задолженности перед взыскателем определением Житикаринского районного суда представление судебного исполнителя удовлетворено.
Определение суда в законную силу не вступило.