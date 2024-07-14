Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) 11 июля 2024 года подробно рассказал о расчете возмещения сбережений при лишении банка лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информационному сообщению фонда, если банк лишится лицензии, то КФГД выплатит вкладчикам гарантийное возмещение в установленные законодательством сроки.

Участниками системы гарантирования депозитов являются все казахстанские банки, включая филиалы зарубежных банков (за исключением исламских).

«Для того, чтобы накопления гарантировались КФГД, не требуется заключения отдельного договора. Средства подпадают под защиту автоматически – с момента открытия банковского вклада (счета)», — отмечает пресс-служба КФГД.

Что важно знать о размере возмещения

Во-первых, сумма гарантии рассчитывается на дату лишения банка лицензии, имеет предел и зависит от вида и валюты депозита:

до 20 миллионов тенге – по сберегательным депозитам в национальной валюте;

до 10 миллионов тенге – по иным депозитам в национальной валюте;

до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Вместе с тем, если у депозитора несколько различных видов гарантируемых депозитов, то фонд выплачивает по ним совокупное гарантийное возмещение в пределах максимального размера гарантийного возмещения, установленного по каждому виду депозита отдельно, но не более 20 миллионов тенге.

Стоит также отметить, что под гарантию подпадает не только сумма вклада, но и начисленное вознаграждение по нему на дату лишения банка лицензии.

Во-вторых, из суммы гарантии вычитается сумма всех требований банка к вкладчику (то есть задолженности вкладчика):

«Например, если у вкладчика в лишенном лицензии банке, имеется и кредит, то размер гарантийного возмещения рассчитывается на дату наступления страхового случая с учетом разницы, образовавшейся при зачете суммы депозита и кредита. То есть из суммы всех его сбережений вычитается сумма его задолженности перед банком».

В-третьих, вкладчик получит свои деньги только в национальной валюте:

«Если вкладчик имеет вклад в иностранной валюте, то его средства будут переведены в тенге по рыночному курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии».

Какую именно сумму получит вкладчик, если наступит страховой случай

При открытии вклада в тенге и наличии средств на платежной карточке.

У вас во вкладе находятся 8 миллионов тенге, включая начисленное вознаграждение по нему, а на платежной карточке – 2 миллиона тенге. В таком случае гарантироваться будет совокупная сумма остатков на вашем карточном счете и депозите – 10 миллионов тенге.

При открытии вклада в тенге и в иностранной валюте, а также наличии текущего счета в тенге

У вас есть:

500 тысяч – на текущем счете;

5 миллионов – на срочном вкладе в тенге;

20 тысяч долларов (9 миллионов тенге при условном курсе на дату лишения банка лицензии 450 тенге) – на срочном вкладе в долларах.

Общая сумма гарантийного возмещения в таком случае составит 10 миллионов 500 тысяч тенге (500 тысяч – по текущем счете, 5 миллионов – по вкладу в тенге, 5 миллионов – по вкладу в валюте).

При открытии сберегательного вклада и вклада в иностранной валюте

У вас есть:

15 миллионов – на сберегательном вкладе в тенге;

13 тысяч долларов (5 миллионов 850 тысяч тенге при условном курсе на дату лишения банка лицензии 450 тенге) – на вкладе в долларах.

В таком случае сумма гарантийного возмещения образуется в пределах 20 миллионов тенге (15 миллионов – по сберегательному депозиту в тенге, 5 миллионов – по депозиту в валюте).

При открытии вклада в тенге и наличии кредита

Вы располагаете 8 миллионами на сберегательном вкладе в тенге, при этом у вас имеется в этом же банке кредит на сумму 6 миллионов тенге. В данном случае сумма гарантийного возмещения составит два миллиона тенге (8 миллионов – по вкладу в тенге, при этом будет вычтена сумма ваших кредитных обязательств перед банком в размере 6 миллионов)

В завершении сказано, что, если сбережения превышали сумму гарантийного возмещения, то остаток средств вкладчик получит от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности, определенной банковским законодательством.

«КФГД для целей минимизации рисков настоятельно рекомендует вкладчикам размещать свои средства в пределах гарантии в нескольких банках, поскольку деньги на счетах гарантируются отдельно по каждому из них», — сообщает пресс-служба КФГД.

Стоит отметить, что в Казахстане с января 2024 года изменилось регулирование ставок по депозитам физических лиц. Реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженных рискам ликвидности и, соответственно, склонных к проведению агрессивной депозитной политики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.