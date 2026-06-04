Лишение прав на семь лет: в Мажилисе вновь подняли спорный вопрос





Проект закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции» одобрил в первом чтении Мажилис Казахстана. При этом представители МВД заявили, что не поддерживают смягчение наказания для водителей, лишённых прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Депутаты предложили пересмотреть сроки лишения прав

Во время обсуждения законопроекта депутат Мажилиса Николай Арсютин отметил, что в Парламент поступает большое количество обращений от граждан, касающихся действующей нормы о лишении водительских прав на семь лет за пьяное вождение.

По его мнению, можно было бы рассмотреть возможность сокращения срока лишения прав, например, до четырёх лет для тех, кто уже отбыл большую часть наказания. При этом депутат подчеркнул, что речь не идёт о полной амнистии таких нарушителей.

МВД выступает против любых послаблений

Однако позиция Министерства внутренних дел остаётся неизменной. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, ведомство выступает против любых послаблений для нетрезвых водителей, поскольку их действия представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей.

По данным МВД, за пять месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли четыре человека и 212 получили травмы. В 2025 году было зарегистрировано 673 таких ДТП, жертвами которых стали 56 человек, в том числе один ребёнок.

В МВД подчеркнули, что продолжают придерживаться принципа нулевой терпимости к управлению транспортом в состоянии опьянения.

Сколько нетрезвых водителей задержали в Костанайской области

Между тем в Костанайской области с начала года полицейские задержали 576 нетрезвых водителей. Из них 487 были лишены водительских прав, ещё 89 человек управляли автомобилями, не имея права управления.

В Мажилисе предложили ужесточить ответственность за тяжкие ДТП

Также в ходе обсуждения депутат Мурат Абенов обратил внимание на положения статьи 345 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность для трезвых водителей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью.

По его мнению, отдельные подобные преступления следует отнести к категории тяжких.

Заместитель министра внутренних дел сообщил, что соответствующий депутатский запрос принят в работу.

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