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Лишение родственников Назарбаева неприкосновенности не имеет обратной силы. Но есть исключения

Фото из открытых источников

Нурсултан Назарбаев сохраняет гарантии неприкосновенности как экс-президент.

Отмена Конституционного закона о Елбасы лишает неприкосновенности родственников первого президента, но при этом не имеет обратной силы. Об этом в парламенте сообщил министр юстиции Азамат Ескараев.

Журналисты спросили его, можно ли родственников Нурсултана Назарбаева привлечь к ответственности за действия, которые они совершали до принятия закона.

«Закон обратной силы не имеет», – сказал министр.

Он добавил, что для первого президента как бывшего главы государства сохраняются все гарантии неприкосновенности.

«Ничего не исключается. Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал на имущество, счета членов семьи соответствующие гарантии», – сказал Азамат Ескараев.

Депутат мажилиса Айдос Сарым уточнил, что если родственников первого президента заподозрят в преступлениях, которые не имеют срока давности, решение по ним будет выносить Конституционный суд. К этим преступлениям, согласно статье 71 Уголовного кодекса, относятся:

  • преступления против мира и безопасности человечества;
  • террористические преступления;
  • экстремистские преступления;
  • пытки;
  • преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
  • особо тяжкие преступления против личности, основ конституционного строя и безопасности государства, против общественной безопасности и общественного порядка.

11 января Конституционный суд Казахстана постановил признать Закон «О Первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» утратившим силу. 13 января парламент принял соответствующий закон на совместном заседании палат.

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