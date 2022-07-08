Лишением свободы просит наказать суд представитель прокуратуры, директора КТЭК Аскара Бекпаганбетова, его заместителя Вячеслава Плотникова, и предпринимателей Тулегена Турлугулова и Рустема Зинатуллина.

Напомним, изначально обвинение заявляло, что руководитель государственного комунального предприятия совершил ряд коррупционных преступлений. До недавнего времени Аскара Бекпаганбетова обвиняли в организации хищения бюджетных средств в группе лиц, по предварительному сговору, а его заместителя Плотникова, предпринимателей Турлугулова и Зинатуллина в пособничестве ему.

По мнению следствия, в результате незаконных действий подсудимых с марта и почти по декабрь 2020 года, государству был нанесен ущерб в 80 миллионов тенге. Также Бекпаганбетову предъявлялись обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Но недавно прокуратура отказалась от ряда обвинений. Осталась одна статья «Растрата вверенного чужого имущества». Прокурор просит суд признать подсудимых виновными, и назначить им сроки заключения. Для Зиннатуллина и Турлугулова по 8 лет лишения свободы, для Плотникова 9, и для Бекпаганбетова 10 лет.

Приговор по этому делу огласят через несколько дней.

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