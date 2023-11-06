Лишился тренера футбольный клуб «Тобол»

В минувшие выходные завершился очередной сезон казахстанского футбольного первенства. И сразу два ведущих коллектива страны, «Тобол» и «Актобе», объявили об уходе своих главных тренеров, сообщает Zakon.kz.

Обладатель Кубка Казахстана, костанайский «Тобол», начнет подготовку к новому сезону без своего сербского наставника Милича Чурчича, у которого истек срок контракта. Об этом объявил совладелец костанайского клуба Алимжан Калдияров.

По некоторым сведениям, Чурчич скоро может встать у руля западноказахстанского «Актобе», сменив на этом посту Андрея Карповича, который официально покинул клуб.

Как и сербский специалист, Карпович не останется без работы. По информации журналиста Айдына Кожахмета, экс-наставника «Актобе» 6 ноября представят в качестве главного тренера игрокам «Елимая» из Семея.

Футбольный клуб из Абайской области в этом году стал чемпионом Первой лиги и завоевал путевку в премьер-лигу.

Сезон в казахстанском футболе закрыт, за исключением еврокубковых игр «Астаны» и отборочных матчей нашей сборной на пути к Евро-2024. Последнюю встречу сезона сыграли 4 ноября в Астане, где «Тобол» в финале Кубка страны обыграл чемпиона КПЛ-2023 «Ордабасы» из Шымкента со счетом 1:0.

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