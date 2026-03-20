Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 20 марта 2026 года в кулуарах правительства высказался о возможности распространения административной амнистии на водителей, лишённых прав, передаёт корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос нельзя оценивать однозначно.

«С одной стороны, часть лишённых прав водителей считает себя пострадавшими. Однако важно помнить, что речь идёт о людях, которых лишили водительских удостоверений за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. При этом на дорогах находятся пешеходы — ваши дети и близкие, и есть риск, что такие водители вновь окажутся за рулём», — отметил депутат.

Базарбек подчеркнул, что подобные меры могут нести серьёзную угрозу безопасности.

Он также добавил, что вопрос ещё находится на стадии анализа, однако лично он выступает против включения водителей, лишённых прав, в административную амнистию, несмотря на то, что их значительное количество.

