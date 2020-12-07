Лишние документы мешают костанайцам получить компенсацию после пожаров в их домах

Костанайцы пожаловались на то, что не могут получить государственную помощь после пожара. В отделах соцзащиты, которые назначают выплаты при потере имущества. С жителей требуют провести независимую оценку ущерба. И только после этого назначают пособие. Но проблема в том, что сумма соцвыплат практически равна стоимости экспертизы. К тому же, по закону эти документы костанайцы предоставлять не обязаны, передает alau.kz

В департамент по делам госслужбы поступило не мало жалоб на отделы соцзащиты Костаная и Аулиекольского района. Дело в том, что казахстанцам, которые из-за пожара или другого стихийного бедствия потеряли жилье, имущество полагается государственная помощь. Обычно, она не превышает 70 МРП. Чтобы получить эти деньги достаточно нескольких документов. Но в отделах соцзащиты почему-то требовали предоставить заключение независимой экспертизы по оценке ущерба. Хотя это норма не закреплена ни в Республиканском решении, ни местным маслихатом.

«Если вы так прям хотите, тогда берите, просите маслихат города Костанай внести изменение в решение свое. Но я думаю навряд ли вас депутатский корпус поддержит», — указал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Асхат Искендиров.

В костанайском отделе соцзащиты указали, что именно оценка ущерба подтверждает, что, к примеру крыша дома действительно сгорела. Поэтому они и требовали экспертизу. Асхат Искендиров же прояснил, что отчеты специалистов ДЧС уже подтверждение потери имущества.

«Оценка не является документом подтверждающим наступление трудной жизненной ситуации. оценка она фиксирует только тот ущерб, который нанесен. Но 70 МРП это не является какой-то огромной суммой, которая влечет коррупционные риски, наоборот коррупцию несет истребование лишних, не предусмотренных решением маслихата документов», — добавил Асхат Искендиров.

Стоит отметить, что такая проволочка с документами возникла только в двух отделах соцзащиты, больше по области дополнительных документов, а тем более независимой экспертизы никто не требует. Кстати, специалисты добавили, что стоимость независимой оценки может варьироваться в разных пределах и порой достигать той самой помощи, которую выплачивает государство. Поэтому, многие в итоге просто решают не обращаться за назначением соцвыплаты. Этот вопрос департамент по делам госслужбы намерен решить в кратчайшие сроки. Обсудили специалисты и оказание госуслуг в целом. Общественники рассказали, что провели мониторинг и обнаружили множество нарушений. К примеру, в сфере образования, электронная постановка детей в очередь в школы и сады не всегда электронная.

«Несмотря на установленные нормы школы, требуют обращения и в электронном виде, и на бумажном носителе. Согласно консультаций, полученных в ходе телефонных обращений 55% учреждений образования города Костанай навязывают дополнительные обращения», — сказала председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской обалсти «ГрИн»» Динара Утебаева.

Динара Утебаева пояснила, что этот вопрос быстро уладили, и со школами, где требовали излишние документы, проведена работа. А в сфере здравоохранения общественники заметили не соблюдение графика работы поликлиник. С чем тоже предстоит разобраться.

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