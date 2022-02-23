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Лису сняли на видео в центре Костаная

Кадр из видео

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Мужчина снял на видео лису, которая оказалась в центре Костаная. Животное находилось возле магазина на пересечении улиц Тауельсыздык и Дулатова.

«Вот «ЦОН». Вот лиса. Офигеть», — говорит голос за кадром.

Что было дальше — не сообщается. И как лиса оказалась в центре города, в людном месте, неизвестно.

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