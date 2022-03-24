Литр молока за 14 миллионов тенге: пресечён необычный тендер пресекли

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Сотрудники Антикоррупционной службы выявили, что районный отдел образования планировал закуп одного литра натурального молока, цена которого превышала 14 миллионов тенге.
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Этот факт выявлен в Шиелийском райотделе. После рекомендации о пересмотре плановых цен стоимость молока снижена до 223 тенге. Этот и другие факты, связанные с искусственным завышением цен, выявили сотрудники Антикоррупционной службы во время мониторинга цен, передает Tengrinews.kz.
«Выявлено, что средняя школа № 275 Кармакшинского района планировала закуп курток для детей по цене 1 670 143 тенге за единицу, всего они планировали закупить 125 курток на сумму более 208 миллионов тенге. В соответствии с предложением стоимость товара снижена до 16 701 тенге. Общая закупочная сумма составила более 2 миллионов тенге. Возвращены государственные средства на сумму 206 680 197 тенге», — сказала первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области Галия Алимкулова.
И это не единичный случай завышения цен. Антикор выявил, что в 11 государственных учреждениях области планировали закупить дизельное топливо по 280 тенге, а бензин марки АИ-92 — по 205 тенге.
Всего же по итогам двух месяцев 2022 года в результате предложений, направленных 17 учреждениям, достигнута экономия бюджетных средств на общую сумму 351 230 304 тенге.
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