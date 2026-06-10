Ливневая система Костаная справилась с месячной нормой осадков за один день — акимат

9 июня и в ночь на 10 июня в Костанае выпало 37,5 мм осадков. По данным специалистов, это составляет 101,3% среднемесячной нормы июня. Таким образом, месячная норма осадков была превышена всего за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Из-за сильного дождя на отдельных участках города наблюдались локальные скопления воды.
Ливневая система справилась с нагрузкой
Общая протяженность городской системы ливневой канализации составляет 110 километров. Кроме того, в Костанае функционируют 18 километров водоотводных каналов и 15,7 километра логов с водопропускными сооружениями.
Несмотря на значительный объем выпавших осадков, система водоотведения справилась с основной нагрузкой. В настоящее время скоплений воды на дорогах и во дворах города не наблюдается.
За три года построили 22 километра ливневок
В акимате отметили, что за последние три года в Костанае велась системная работа по развитию инфраструктуры водоотведения. За этот период было обустроено около 22 километров ливневой канализации.
Среди наиболее значимых проектов названы район Костанай-2 и путепровод на проспекте Назарбаева. Ранее во время сильных дождей и в паводковый период здесь регулярно происходили подтопления и скапливалась вода.
Подтоплений удалось избежать
После строительства ливневой канализации и организации отвода воды проблема была решена. По данным городских служб, даже после выпадения месячной нормы осадков за сутки подтоплений на этих участках не зафиксировано.
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