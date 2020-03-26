Ливневки в мусоре и золе. На беспечность жителей частного сектора жалуются коммунальщики

В Костанае коммунальные службы завершили очистку ливневой канализации, общая протяженность которой составляет более 95 километров. Подрядчики под контролем отдела ЖКХ и управления по ЧС вывезли более 800 тысяч кубических метров снега с территории областного центра и очистили водопропускные системы, в том числе ливневые колодцы.

Подрядчик «АБЗ плюс» провел работы по очистке снега на Южном обводном канале, который защищает от подтопления талой воды с полей 6, 7 и 8 микрорайоны Костаная. Такая же работа проделана спецтехникой в районе «Нагорной канавы», которая препятствует затоплению микрорайона Костанай-2. Сотрудники городского акимата и управления по ЧС побывали на улице Кубеева, где несколько лет назад запустили ливневку.

«Теперь она каждый год проходит серьёзное испытание. Практика прошлых лет показывает, что талые воды в этот двор стекают со всего района. Сотни кубометров воды сюда поступают полностью со всей округи, начиная с проспекта Кобланды батыра, включая частный сектор до улицы Урожайная. А также с улицы Зерновой и заканчивая улицей Каирбекова. Помимо техники коммунальные службы на большинстве участков прочистили систему ливневок вручную, при помощи лопат. Из-за минусовой температуры в ночное время закрытые ливневки и колодцы подмерзают, поэтому днем их промывали мощным потоком горячей воды», — сообщили в ДЧС.

На сегодняшний день в областном центре функционирует 355 систем канализации.

Сложнее обстановка складывается там, где ливневые каналы проходят через частные дворы. Люди, нередко, по своей беспечности, засоряют их мусором или золой. И тогда талой воде некуда уходить, начинается подтопление улиц и дворов.

В это время скоординированные действия предпринимают служба ЧС, ЖКХ и подрядные предприятия, чтобы очистить ливневую канализацию и вывезти, как можно больше снега.

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