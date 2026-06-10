Ливни, град, пыльные бури и жара до +38°: прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни





В ближайшие три дня, со 2 по 4 июля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода под влиянием активного циклона.

По прогнозу синоптиков, в регионах пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные осадки и град. Также по стране прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с. На юге и юго-востоке 2 и 3 июля порывы могут достигать 23–28 м/с. В южных регионах возможны пыльные бури.

При этом температурный фон в разных частях страны будет значительно отличаться. На западе и юго-западе воздух прогреется до +31…+38 градусов, на северо-западе ожидается +27…+35 градусов.

На севере и в центральных регионах станет прохладнее — днем столбики термометров покажут +18…+28 градусов. На востоке сохранится жаркая погода с температурой +30…+37 градусов, а на юге и юго-востоке ожидается +25…+35 градусов.

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