Ливни, грозы и град накроют Казахстан: опубликован прогноз на три дня





На большей части территории Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. По данным синоптиков, влияние на погодные условия продолжит оказывать малоподвижный западный циклон.

С 9 по 11 июня в ряде регионов ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, местами шквалы и град. Сильные осадки прогнозируются 9–11 июня на северо-западе и севере страны, а 11 июня — на юго-востоке.

В то же время на востоке Казахстана в начале периода, а на юго-западе — с середины недели ожидается преимущественно сухая погода без осадков.

Температурный фон по стране будет неоднородным. На западе воздух прогреется до +27…+35 градусов. На севере ожидается понижение температуры до +17…+28 градусов.

Небольшой спад жары прогнозируется также в северо-восточных и центральных регионах, где днем столбики термометров покажут от +25 до +33 градусов.

На юге и юго-востоке страны температура воздуха составит от +27 до +35 градусов. Самая жаркая погода сохранится на востоке Казахстана, где днем ожидается до +32…+39 градусов.

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