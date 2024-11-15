Ливни, грозы и жара до +37 градусов ожидаются в Казахстане

Активный глубокий циклон продолжает влиять на погоду на большей части территории Казахстана. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни жителей страны ждут дожди, грозы, усиление ветра, а местами возможны град и шквалы.
Где ожидаются сильные осадки
Сильные дожди прогнозируются 4 июня в западных регионах Казахстана. На северо-западе и севере страны интенсивные осадки ожидаются 4 и 5 июня. Еще одной зоной непогоды станет юго-восток республики, где сильные дожди прогнозируют 6 июня.
Лишь восточные и южные регионы страны останутся преимущественно без осадков.
Жара сохранится на востоке
Несмотря на влияние циклона, в ряде регионов сохранится жаркая погода.
Днем на западе, северо-западе и севере Казахстана температура воздуха составит от +22 до +30 градусов.
На северо-востоке и востоке страны ожидается повышение температуры до +30…+37 градусов.
На юго-востоке республики прогнозируется небольшой спад жары — воздух прогреется до +25…+33 градусов.
Синоптики предупреждают о грозах и шквалистом ветре
Метеорологи рекомендуют жителям учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и отдыха на природе. В отдельных районах возможны грозы, порывистый ветер, град и шквалы.
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