На юге и юго-востоке Казахстана в период с 14 по 16 февраля прогнозируются сильные осадки. По информации синоптиков «Казгидромета», в большинстве регионов страны также ожидаются усиление ветра, гололёд и туманы.

14 февраля значительная часть территории республики останется под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Однако уже с 15 февраля с запада начнёт смещаться северо-западный циклон. По мере продвижения вглубь страны он принесёт дожди и снег, низовые метели и постепенное повышение температуры воздуха.

На юге и юго-востоке республики в течение всего периода сохранится неустойчивая погода. Из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном, ожидаются смешанные осадки, а 14 и 15 февраля местами возможны сильные дожди и снегопады.

Кроме того, по всей стране прогнозируются порывистый ветер, образование гололёда и ухудшение видимости из-за туманов.