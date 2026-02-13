USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Ливни, снег и гололёд: погода в Казахстане резко ухудшится 14–16 февраля

— Сегодня, 12:00
Изображение для новости: Ливни, снег и гололёд: погода в Казахстане резко ухудшится 14–16 февраля

pixabay.com

На юге и юго-востоке Казахстана в период с 14 по 16 февраля прогнозируются сильные осадки. По информации синоптиков «Казгидромета», в большинстве регионов страны также ожидаются усиление ветра, гололёд и туманы.

14 февраля значительная часть территории республики останется под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Однако уже с 15 февраля с запада начнёт смещаться северо-западный циклон. По мере продвижения вглубь страны он принесёт дожди и снег, низовые метели и постепенное повышение температуры воздуха.

На юге и юго-востоке республики в течение всего периода сохранится неустойчивая погода. Из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном, ожидаются смешанные осадки, а 14 и 15 февраля местами возможны сильные дожди и снегопады.

Кроме того, по всей стране прогнозируются порывистый ветер, образование гололёда и ухудшение видимости из-за туманов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.