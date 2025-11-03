Казахстан готовится к запуску автолизинга для физических лиц – программы, которая, как ожидается, станет новым инструментов поддержки внутреннего авторынка. Однако уже на этапе обсуждения вокруг будущей инициативы возникает главный вопрос – будет ли лизинг действительно выгоднее привычных автокредитов? Все нюансы разобрали в материале BAQ.KZ.
Льготное автокредитование: рабочий инструмент с ограничениями
Сейчас казахстанцы покупают автомобили по программе льготного автокредитования через Банк развития Казахстана (БРК). С 2022 года выдано свыше 22 тыс. кредитов на сумму более 150 млрд тг. Условия программы:
- ставка — до 4% годовых, эффективная — не выше 7,5%;
- срок — до 7 лет;
- максимальная стоимость авто — до 15 млн тг.
Финансирование идёт из Нацфонда, бюджета и средств Нацбанка; общий объём — около 82 млрд тг. В БРК подчёркивают эффективность программы для стабилизации спроса на казахстанские автомобили, но отмечают лимит средств, очереди и требования к заёмщикам.
Лизинг как альтернатива: проще оформить, но может быть дороже
Автолизинг предполагает, что автомобиль сразу переходит в пользование, но остаётся в собственности лизинговой компании до полного расчёта. Плюсы — упрощённое оформление, чаще без залога и жёсткого подтверждения доходов. Минус — стоимость.
Автоэксперт Арсен Шакуов считает, что лизинг расширит доступность машин только при умеренных ставках:
«Если автолизинг будет предлагаться по ставке около 10–12% годовых и сроком до 20 лет, программа сможет заинтересовать граждан. Главное — убрать обязательный первоначальный взнос: при цене авто 10–12 млн тг даже 10% — это около 2 млн тг, что для многих семей слишком много».
По его словам, ставки 30–35% годовых превращают лизинг из социальной меры в коммерческий продукт, проигрывающий обычному кредиту.
Международный контекст
В Европе и Южной Корее лизинг часто вытеснил кредит: ставки 5–7% и быстрое оформление обеспечены «дешёвыми деньгами» и высокой конкуренцией.
Шакуов подчёркивает, что Казахстану важно не копировать, а адаптировать принципы — долгий срок, низкая ставка, минимум бюрократии.
Позиция БРК и сроки
В БРК подтверждают обсуждение автолизинга и возможность участия банка как оператора или партнёра. Параметры программы пока не раскрываются. Новая модель, по задумке, должна дополнять, а не дублировать льготное кредитование.
Предварительно запуск автолизинга для населения обсуждается с 1 января 2026 года. Оценить выгоду для граждан можно будет только после объявления конкретных ставок и условий.
Что важно покупателю
Эксперты сходятся: чтобы программа «поехала», нужны:
- ставка не выше ~10%;
- упрощённое оформление и отсутствие обязательного крупного первоначального взноса;
- понятные правила и защита потребителя.
Без этих параметров лизинг рискует остаться формальностью и не решить проблему доступности автомобилей.
Блокпосты выставили в Костанайской области
Костанай и область — под ударом метели и гололеда
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.