Вопрос использования сверхпороговых пенсионных накоплений для частного автолизинга требует взвешенного и аккуратного подхода. Такое мнение высказали в Ассоциация лизинговых компаний Казахстана KazLeasing, сообщает LS.

Пенсионные средства — не краткосрочный инструмент

Генеральный директор ассоциации Ардак Досанов отметил, что такой механизм может рассматриваться как дополнительный источник первоначального взноса или способ снижения текущей платежной нагрузки, однако важно учитывать долгосрочный характер пенсионных накоплений и их целевое назначение.

По его словам, экономическая эффективность этого инструмента напрямую зависит от чётких правил применения, ограничений по объёму и направлениям использования, а также от того, приводит ли он к реальному снижению совокупной стоимости владения автомобилем.

Риск краткосрочного эффекта и роста цен

Эксперты предупреждают: при отсутствии продуманной модели существует риск, что использование пенсионных средств даст лишь краткосрочный эффект и не окажет устойчивого влияния на доступность автолизинга.

Кроме того, международный и локальный опыт показывает, что дополнительные источники финансирования со стороны спроса могут частично трансформироваться в рост цен — особенно в условиях ограниченного предложения или высокой концентрации рынка.

Что нужно для снижения рисков

В KazLeasing подчёркивают, что для минимизации подобных рисков внедрение новых инструментов должно сопровождаться развитием конкуренции, прозрачным ценообразованием и контролем условий программ. В противном случае рост формальной доступности финансирования может не привести к снижению реальной нагрузки на потребителя.

Роль государства и международный опыт

Международная практика, по данным ассоциации, показывает эффективность государственных мер поддержки — субсидирования вознаграждения, частичного покрытия первоначального взноса и налоговых стимулов. Такие меры особенно актуальны при покупке автомобилей отечественного производства.

Автолизинг как дополнение, а не замена кредиту

В целом автолизинг для физических лиц обладает потенциалом стать важной частью транспортной и финансовой экосистемы, однако его развитие возможно только при поэтапном внедрении, продуманном регулировании и учёте международного опыта.

В ассоциации также считают принципиально важным участие на раннем этапе профессиональных и проверенных игроков рынка. При отсутствии стандартов и саморегулирования возможны рост конфликтов, снижение качества услуг и репутационные риски.

По мнению Ардака Досанова, запуск автолизинга для граждан скорее станет фактором эволюции рынка автокредитования, чем его радикальной трансформацией. В мировой практике лизинг, как правило, не вытесняет кредитование, а формирует альтернативную модель пользования автомобилем, ориентированную на иные финансовые и поведенческие предпочтения.

Нормативные вопросы остаются открытыми

Отмечается, что рынок автолизинга для физлиц развивается в условиях ограниченной нормативной определённости. В дополнительной проработке нуждаются вопросы налогового режима, применения косвенных налогов, а также единые подходы к регулированию договорных и потребительских аспектов лизинговых отношений.

