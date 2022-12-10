Лёд с потолка до пола. Жильцы новостроек в микрорайоне Кунай не могут вселиться в квартиры

В редакцию будущие жильцы прислали фото с сообщением.

«Крик души от вкладчиков «Отбасы банка», которые ждём свои долгожданные квартиры в микрорайоне «Кунай». 21 квартал, 1-2-3 дом. Дома в плачевном состоянии. Конкурс проводился 2021 году весной. В эксплуатацию должны были ввести в том же году, в июне месяце. Но ключи нам так и никто не вручил, и мы уже не первый год ждём. Состояние домов на 10 декабря. Фото прилагаем. Осенью обещали, что до новогодних праздников мы все-таки получим ключи от квартир, но снова подвинули сроки сдачи на 2023 год», — пишут люди.

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