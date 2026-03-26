Лёд стал опасным: в Костанайской области предупреждают о риске для жизни

В Костанайская область установилась преимущественно плюсовая температура воздуха, из-за чего лёд на водоёмах начал активно истончаться и разрушаться.

По данным ДЧС Костанайской области, толщина льда на реке Тобол сейчас составляет около 45 сантиметров. Однако даже при таких показателях выход на лёд остаётся опасным.

«Несмотря на то, что толщина льда 45 сантиметров, он опасен. На льду есть трещины, могут оказаться ямы. Вес человека он может не выдержать. Таять будет в первую очередь в местах трещин», — отметил Жагасбек Маратов.

Спасатели добавляют, что лёд местами подмыт, а его структура неоднородна. Ситуация меняется ежедневно, что значительно увеличивает риск провалов.

При этом специалисты напоминают:

при толщине льда 25 сантиметров необходимо использовать спасательный жилет и иметь при себе верёвку длиной не менее 50 метров,

при толщине 10 сантиметров выход на лёд категорически запрещён.

Штрафы и последствия

За нарушение правил безопасности предусмотрена административная ответственность.

«Если правила безопасности не соблюдаются, по статье 412 будет составляться административный штраф в размере 10 МРП», — сообщил Жагасбек Маратов.

Размер штрафа составляет более 43 тысяч тенге. При оплате в течение семи дней сумма может быть снижена наполовину.

Несчастные случаи уже есть

Несмотря на предупреждения, в регионе уже зафиксированы происшествия.

«На тонком льду произошёл несчастный случай. В Узункольском районе рыбачил человек, не соблюдая технику безопасности. При себе не имел жилета, и произошёл несчастный случай», — рассказал специалист.

Также ранее спасателям удалось спасти двоих человек.

Всего за зимний период сотрудники ДЧС выявили 69 нарушителей правил поведения на льду. Из них 11 человек были оштрафованы за выезд на лёд на автомобиле.

Спасатели призывают жителей региона не рисковать жизнью и отказаться от выхода на весенний лёд.

Теперь быстрее и жёстче: как изменится взыскание алиментов в Казахстане Депутаты Сената Казахстана 26 марта 2026 года ратифицировали протокол о внесении изменений в Конвенцию о...

В ожидании большой воды: какие работы идут в Костанайской области В Костанайской области в 2026 году запланирован капитальный ремонт плотины на реке Теректы в селе Коктал...

Конфликт во дворе в Костанае закончился вызовом полиции и скорой В Костанае произошёл конфликт, в результате которого потребовалась помощь полиции и медиков. Инцидент произошёл во дворе...