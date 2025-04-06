Северо-Казахстанской области любителей березового сока предупредили о штрафе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Северо-Казахстанскую область считают краем белых берез: леса здесь преимущественно березовые. С наступлением весны, когда начинается сокодвижение, многие североказахстанцы стремятся полакомиться свежим березовым соком, который считается источником витаминов.

Однако в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования напомнили, что добыча березового сока приравнивается к порче лесных насаждений и влечет административную ответственность.

Для физических лиц штраф составляет 10 МРП (39 320 тенге).

«С наступлением теплой погоды любители березового сока отправляются в лес, вооружившись топорами и другими подручными средствами. К сожалению, потребительский азарт отдельной категории населения зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности, в результате чего варварски уродуются тысячи берез. Раны на березах долго не зарастают, древесина в этих местах начинает гнить, через раны в дерево попадают возбудители опасных инфекций, что в дальнейшем приводит к гибели белоствольных. Березовый сок выполняет важную функцию — несет к ветвям необходимые питательные вещества, чтобы дерево пробудилось после зимнего сна, пошло в рост и на нем распустились листочки», — поясняют специалисты ведомства.

В управлении также уточнили, что заготовка древесного сока возможна только на участках государственного лесного фонда, где растут спелые и перестойные деревья, подлежащие рубке в ближайшее время. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие легально заготавливать сок, должны получить специальный лесной билет в государственном лесном хозяйстве. Узнать, где разрешен сбор березового сока и какие документы необходимы, можно в местных лесных хозяйствах.

Штрафы за незаконный сбор березового сока составляют:

для физических лиц – 10 МРП ( 39 320 тенге );

); для должностных лиц и субъектов малого бизнеса – 30 МРП ( 117 960 тенге );

); для субъектов среднего бизнеса – 50 МРП ( 196 600 тенге );

); для крупного бизнеса – 100 МРП (393 200 тенге)».

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