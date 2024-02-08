Любители чтения могут принять участие в конкурсе и выиграть 150 тысяч тенге в Костанайской области

Конкурс «Читай и выигрывай» в Костанайской области уже стартовал. Сейчас идет активная регистрация его участников на специальном сайте kitap10.kz. Она продлится до 29 февраля. Однако, как отмечают одни из кураторов конкурса — представители универсальной научной библиотеки им.Л.Толстого, уже сейчас костанайцы бьют рекорды по участию.

Нужных для чтения книг в библиотеках уже не осталось.

«Книги на сайте уже есть электронные версии книг, потому что в библиотеках, к сожалению, такой экземплярности книг нет, на сегодня, на настоящий момент у нас почти 4 тыс. зарегистрировалось участников. все книги, которые были в нашей библиотеки, они ужена руках точно также и в других библиотеках города. Вчера прозванивала, узнавала уже все книги читатели наши забрали», — говорит директор Костанайской областной универсальной научной библиотеки им.Л.Толстого Дариха Дюсебаева.

А на первом этапе жюри предложили костанайцам прочитать книги с национальным компонентом. Это на русском языке для участников с 10 до 14 лет «Меня зовут Кожа» Бердибека Сокпакбаева, с 15 до 18 — «Емшан» Мориса Симашко и «Саки» Булата Жандарбекова от 19 лет и выше. Для чтения на казахском языке по тем же возрастным ограничениям Бердібек Соқпақбаев «Балалық шаққа саяхат», Баққожа Мұқай «Өмірзая» и Смағұл Елюбай «Ақ боз үй». В общем за три месяца участники должны будут прочитать по три книги. Правда, авторов на апрель и май еще не определили.

2 марта будет тестирование и его могут пройти только те, кто зарегистрировался на сайте. 11 мая по итогам трех этапов определятся победители. Это те, кто набрал наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени. На тестирование дается 60 минут, должны ответить на 50 вопросов.

После всех лучших пригласят написать итоговые эссе по прочитанным книгам, а в конце мая определятся и победители. Обладатели первых мест получат по 150 тысяч тенге, вторых, а их будет 12-ть — по 100, а третьих, а это 18 человек — по 50 тыс. тенге. Помимо этого, те дети, которые примут участие в конкурсе на двух языках, смогут получить путевки в лучшие детские лагеря Казахстана, а взрослые — в санаторий им. Карабаева.

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