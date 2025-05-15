Три года назад поправки, устанавливающие пошлины за изготовление любых номерных знаков, уже собирались прописать в Налоговом кодексе, но тогда РГП ИПЦ, занимающееся их производством, заявило, что пока технически не готово оказывать данную услугу, сообщает сайт kolesa.kz

Осенью 2024-го глава КАП МВД РК Кайсар Султанбаев пообещал, что пошлины внесут в новую редакцию главного финансового документа страны. Проект кодекса в конце апреля 2025 года одобрил мажилис, и в данное время над ним работают сенаторы.

В новой версии НК ставки государственных пошлин предлагают перенести из 615-йстатьи в 667-ю и добавить новые виды платежей:

За выдачу государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 — 15 МРП ;

; за выдачу государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 72 МРП ;

; за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 200, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 300, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 400, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 500, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595, 600, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 700, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 800, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 900, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999 ) с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль — 57 МРП ;

; за выдачу государственных регистрационных номерных знаков с любым желаемым цифровым и (или) буквенным обозначениями (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 200, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 300, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 400, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 500, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595, 600, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 700, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 800, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 900, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999 и (или) с одинаковыми буквенными обозначениями) на автомобиль — 10 МРП.

Таким образом, если предложенные поправки не исключат из Налогового кодекса сенаторы (а скорее всего, всё останется в силе, ведь бюджету нужны деньги), изготавливать любые госномера на заказ в Казахстане начнут в 2026 году. После вступления в силу нового НК. Заплатить за услугу нужно будет 10 МРП. Помимо этого, автомобилисты смогут выбирать ГРНЗ с новыми, более привлекательными, по их мнению, цифровыми обозначениями или с обычными цифрами, но с «красивыми» буквами. По другой, более высокой, цене.

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