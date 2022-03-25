Любой госномер на заказ. Сколько будет стоить?

Ставки пошлины за изготовление любых ГРНЗ на выбор, кроме «красивых», пропишут в Налоговом кодексе.

Начать изготавливать различные госномера по желанию автовладельца полицейские обещали давно. И вот наконец-то лёд тронулся: Налоговый кодекс собираются дополнить нормой, устанавливающей размер государственной пошлины за изготовление, цитируем, «любых желаемых на заказ государственных регистрационных номерных знаков цифрового и (или) буквенного обозначения (за исключением одинакового буквенного обозначения и государственных регистрационных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) на автомобиль», передает сайт kolesa.kz

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2023 года. В проекте указывается, что обойдётся эта услуга автовладельцу в 15 МРП (в 2022 году — 45 945 тенге). Дополнения в правила регистрации авто пока разрабатывают, но, надо полагать, и их ждать придётся недолго.

Теоретически если по закону у нас изготовление дубликатов госномеров занимает от 5 до 15 дней, то и любые ГРНЗ на заказ должны будут обязать делать не дольше. Единственное, что внушает сомнение, — скорость работы РГП «ИПЦ». Деятельность этой «дочки» МВД РК давно и уже не в первый раз вызывает нарекания. Но будем надеяться, что и эта проблема рано или поздно решится.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.