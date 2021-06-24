Любой коллектив больше 20 человек должен вакцинироваться — Минздрав

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что любые коллективы с составом более 20 человек должны вакцинироваться или сдавать еженедельно ПЦР-тест, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня, когда мы говорим об организованных коллективах, мы имеем в виду любой коллектив больше 20 человек. То есть любой коллектив больше 20 человек, на них будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации или проведении ПЦР-тестов каждые семь дней, если нет медицинских противопоказаний», — рассказала Есмагамбетова.

Она сообщила, что новые требования вступят в силу после подписания постановления главного государственного санитарного врача.

«На сегодня разрабатывается постановление главного государственного санитарного врача. Как только оно будет подписано, эти требования вступят в силу», — заключила Есмагамбетова.

Ранее МВК по нераспространению COVID-19 рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана ввести требование об обязательном ПЦР-тестировании для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против коронавируса (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ).

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