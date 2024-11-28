Депутат фракции ОСДП Асхат Рахимжанов направил запрос премьеру Казахстана Олжасу Бектенову с требованием усилить контроль за банками второго уровня, которые не помогают людям, ставшим жертвами кибермошенников, и не следуют законам, защищающим их, сообщает informburo.kz

По словам депутата, только в Карагандинской области к нему обратились 290 пострадавших, на которых навесили кредиты на общую сумму более 1,6 млрд тенге.

Депутат подчеркнул, что, в соответствии со статьёй 34, пункт 15, закона «О банках и банковской деятельности РК», если человек официально признан потерпевшим, банк обязан:

в течение трёх календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу;

приостановить начисление вознаграждения и (или) неустойки;

не позднее 10 рабочих дней с момента получения судебного акта, устанавливающего факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента, банк должен списать задолженность и вернуть клиенту ранее уплаченные суммы.

«Но формулировка «без участия клиента» слишком размыта. Ведь даже если этот клиент держал в это время в руках свой сотовый телефон, это можно квалифицировать как участие. Если он был ввергнут в заблуждение и продиктовал четырёхзначный код, это тоже можно отнести к категории, якобы он участвовал в оформлении займа. Возможно, именно поэтому сегодня эта норма оказалась нерабочей», – отметил депутат.

Он предложил внести изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, чтобы суды могли отклонять иски от банков в случае, если существует судебное решение о мошенничестве при оформлении кредита.

Рахимжанов также указал на другие проблемы, способствующие росту кибермошенничества. Он отметил, что, согласно закону о связи, сотовые операторы не должны предоставлять услуги незарегистрированным номерам, но на практике они не несут за это ответственности.

Депутат также отметил, что в полиции нет специалистов по информационной безопасности и расследования случаев кибермошенничества часто проводятся ненадлежащим образом. Он рассказал, что к нему обратились 350 пострадавших, у которых не провели экспертизы мобильных телефонов, несмотря на то что были доказательства перехвата SMS-сообщений мошенниками.

Рахимжанов особо подчеркнул проблему использования OTP-паролей для подписания кредитных договоров. По его мнению, OTP-пароль не может служить основанием для подписания таких договоров, так как в Гражданском кодексе указано, что для этого должна использоваться электронная цифровая подпись (ЭЦП) или собственноручная подпись.

«По этому четырёхзначному коду в том числе привязываются доверенные номера, это не запрещено законом. Хотя банк должен направлять коды только на номер, зарегистрированный за заёмщиком. Поэтому любой казахстанец может утром проснуться с неожиданным кредитом», – отметил Асхат Рахимжанов.

Он также отметил, что при скачивании банковских приложений пользователи автоматически соглашаются на выпуск ЭЦП, которая остаётся у банка. Это создаёт ситуацию, при которой банк теоретически может подписывать любые документы от имени клиента, и доказать, что тот не участвовал в процессе, практически невозможно.

Депутат добавил, что четырёхзначный код может быть привязан к доверенным номерам, что законом не запрещено. Однако банки обязаны отправлять такие коды только на номера, зарегистрированные на заёмщика. В результате любой казахстанец может неожиданно оказаться с кредитом. Рахимжанов предложил лишить банки права выпускать ЭЦП, чтобы обеспечить справедливость и равенство сторон в договоре.

Он также обратил внимание на растущее число так называемых дропперов – людей, чьи банковские карты используются мошенниками для перевода и обналичивания денег без их ведома. По его словам, уже обсуждаются предложения ввести уголовную ответственность для дропперов, что может привести к привлечению к ответственности невинных людей.

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