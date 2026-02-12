В преддверии Дня всех влюблённых казахстанцы активно ищут подарки для своих близких. Однако вместе с праздничными скидками и акциями возрастает и активность интернет-мошенников. В Министерстве внутренних дел напомнили о мерах предосторожности при онлайн-покупках.
Рост интернет-мошенничества в праздничные дни
По данным МВД, в период распродаж злоумышленники создают фейковые сайты, размещают ложные объявления и распространяют ссылки через мессенджеры и социальные сети. Главная цель — получить доступ к деньгам и персональным данным граждан.
Правоохранители призывают совершать покупки только на проверенных интернет-площадках и официальных маркетплейсах. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам из сообщений или комментариев.
Слишком низкая цена — повод насторожиться
Особую осторожность следует проявлять при виде подозрительно выгодных предложений. Если товар стоит значительно дешевле рыночной цены, велика вероятность мошенничества.
Перед оплатой рекомендуется запросить подтверждение наличия товара — например, через видеозвонок с демонстрацией продукции и адреса магазина. По информации МВД, мошенники часто уклоняются от таких просьб и ограничиваются отправкой геолокации.
Не передавайте личные данные
Правоохранители также напоминают: не следует переводить деньги на личные счета и неизвестные реквизиты. Категорически запрещено сообщать посторонним пароли, коды из SMS и данные банковских карт.
В МВД подчёркивают, что внимательность и соблюдение элементарных правил цифровой безопасности помогут избежать финансовых потерь и сохранить праздничное настроение.
Жаналыктар - 11.02.26
