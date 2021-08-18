Куда звонить, если в школах собирают деньги, рассказали в областном управлении образования

Традиционно с началом нового учебного года, в детских садах и школах особо острым встает вопрос сбора денег. В управлении образования позиция на этот счёт однозначная и жесткая, передает alau.kz

Деньги на классные или школьные нужды родители сдавать не обязаны. Более того, любые сборы в организациях образования запрещены приказом управления.

«489 школ на конец учебного года было, сейчас несколько школ проходят процедуру закрытия. Из них 88 школ — это городские школы, которые находятся на подушевом финансировании. Финансирование идет в зависимости от количества детей. Сегодня эти школы могут себе позволить купит интерактивные доски, учебные современные кабинеты, то есть средствами на приобретение мела или тряпок, как сейчас прозвучало, всем этим обеспечены», — говорит руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

А потому, все сборы в стенах организаций образования можно считать незаконными. В управлении образования отметили, что сборов на ремонт, подарки педагогам, организацию и проведение каких-либо мероприятий они не проводят. Но не отрицают фактов излишней активности родительской общественности.

«Если родительский комитет инициировал сбор средств, даже не знаю на что это может быть — ну на приобретение воды. Обычно вот воду покупают, ставят кулеры в начальных классах. Но это только по инициативе самих родителей, может такие вещи инициируют родительский комитете», — отметила Байменова.

Но в любом случае, даже при покупке кулера или воды, участие в сдаче средств дело добровольное. Отношение к этому педагоги или администрация школы иметь не должны, уверяют в управлении образования. И убедительно просят родительские комитеты не иницировать сборы зря, и не принуждать к сдаче тех, кто не желает в них участовать. Если такие факты есть — родителей призывают не молчать.

«Поверьте мне, каких-либо там гонений, если можно так назвать за то что пожаловался, со стороны администрации школ, тем более со стороны отделов или управления образования, такого конечно не бывает. Но на самом деле, куда можно обратиться способов очень много. Прежде всего — это отделы образования, которые находятся в каждом районе и городе, во всех 20 регионах — есть 20 отделов образования», — подчеркивает руководитель управления.

С управлением образования можно связаться по номерам телефонов доверия: 8-7142-37-08-58, 8-708-087-42-01. Линии круглосуточные. Ваше обращение зафиксирует оператор, его рассмотрят и примут все необходимые меры.

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