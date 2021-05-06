USD 426.85
EUR 512.35
RUB 5.71
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Любые злоупотребления, которые приводят к нарушениям прав детей, должны пресекаться…

Любые злоупотребления, которые приводят к нарушениям прав детей, должны пресекаться и наказываться — Токаев

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин, сообщает пресс-служба Акорды.

Аружан Саин проинформировала о проводимой работе по обеспечению прав и законных интересов детей. Она сообщила Касым-Жомарту Токаеву о реализации Дорожной карты по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями, которая призвана снизить уровень инвалидизации детей. Она также рассказала о ряде нерешённых проблем, связанных с лекарственным обеспечением детей с эпилепсией, орфанными и рядом других заболеваний, informburo.kz

Детский омбудсмен доложила о ситуации со вступлением в силу подписанного Президентом 30 декабря 2020 года закона, в котором законодательно закреплены понятия государственного творческого и спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования для максимального охвата детей занятиями в творческих кружках и спортивных секциях. Аружан Саин выразила беспокойство по поводу недостаточности бюджетных средств, выделенных акиматами на исполнение госзаказа.

Уполномоченный также внесла главе государства ряд предложений, направленных на защиту прав детей в учреждениях систем здравоохранения, социальной защиты и образования, в том числе интернатного типа, детских домах и специализированных интернатах, рассказала о выявляемых нарушениях прав детей.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по затронутым вопросам и подчеркнул, что всегда будет держать эти вопросы на особом контроле.

«Президент указал на то, что обязательства государства по обеспечению всех прав детей должны исполняться безукоризненно, в то время как бюджетные средства, выделяемые на детей, должны в полном объёме идти на их реальные нужды. Как считает глава государства, любые злоупотребления, которые приводят к нарушениям прав детей, должны пресекаться и наказываться», – говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 3800
Следующая новость

Лавров прокомментировал скандальные заявления в адрес Казахстана