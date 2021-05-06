Любые злоупотребления, которые приводят к нарушениям прав детей, должны пресекаться и наказываться — Токаев

Аружан Саин проинформировала о проводимой работе по обеспечению прав и законных интересов детей. Она сообщила Касым-Жомарту Токаеву о реализации Дорожной карты по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями, которая призвана снизить уровень инвалидизации детей. Она также рассказала о ряде нерешённых проблем, связанных с лекарственным обеспечением детей с эпилепсией, орфанными и рядом других заболеваний, informburo.kz

Детский омбудсмен доложила о ситуации со вступлением в силу подписанного Президентом 30 декабря 2020 года закона, в котором законодательно закреплены понятия государственного творческого и спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования для максимального охвата детей занятиями в творческих кружках и спортивных секциях. Аружан Саин выразила беспокойство по поводу недостаточности бюджетных средств, выделенных акиматами на исполнение госзаказа.

Уполномоченный также внесла главе государства ряд предложений, направленных на защиту прав детей в учреждениях систем здравоохранения, социальной защиты и образования, в том числе интернатного типа, детских домах и специализированных интернатах, рассказала о выявляемых нарушениях прав детей.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по затронутым вопросам и подчеркнул, что всегда будет держать эти вопросы на особом контроле.

«Президент указал на то, что обязательства государства по обеспечению всех прав детей должны исполняться безукоризненно, в то время как бюджетные средства, выделяемые на детей, должны в полном объёме идти на их реальные нужды. Как считает глава государства, любые злоупотребления, которые приводят к нарушениям прав детей, должны пресекаться и наказываться», – говорится в сообщении.