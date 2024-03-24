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Людей эвакуировали из многоэтажки в Костанае

Фотография для новости Людей эвакуировали из многоэтажки в Костанае

Фото пресс-службы ДЧС

Как сообщает ДЧС Костанайской области, пожар случился 24 марта в Костанае. Огнеборцами эвакуировано 12 человек, из них четверо детей

В 11.50 в Костанае в 5-этажном жилом доме, на 4-м этаже в кухонном помещении произошел пожар. 

В 12.08 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара-короткое замыкание электрооборудования. 

Выезжал порядка 14 человек личного состава ДЧС и 4 единиц техники.

 

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