Людей эвакуировали из многоэтажки в Костанае

Фото пресс-службы ДЧС
Как сообщает ДЧС Костанайской области, пожар случился 24 марта в Костанае. Огнеборцами эвакуировано 12 человек, из них четверо детей
В 11.50 в Костанае в 5-этажном жилом доме, на 4-м этаже в кухонном помещении произошел пожар.
В 12.08 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара-короткое замыкание электрооборудования.
Выезжал порядка 14 человек личного состава ДЧС и 4 единиц техники.
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