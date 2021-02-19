Людей собирали с трасс и остановок в Костанайской области — видео

Сотрудники ДЧС Костанайской области 18 февраля выезжали на несколько трасс для спасения людей, застрявших в своих автомобилях. В ДЧС предоставили оперативную сводку.

18 февраля в 14:00 на пункт связи спасательного отделения Житикары поступил звонок. Легковой автомобиль марки OpelAstra попал в снежный занос. Водитель машины вместе с родными ехал из села Тургеневка в Житикару, но не учел погодные условия. Из-за метели и сильного ветра мужчина за рулем машины потерял ориентацию. Дежурная смена оперативно-спасательного отряда и прибыли к месту происшествия через 20 минут. Из автомобиля были эвакуированы четверо человек. В медицинской помощи никто не нуждался. Спасатели на вездеходе развернули автомобиль и сопроводили машину до города Житикары.

В этот же день на трассе Житикара – Милютинка в 15:08 в снежный плен попала и другая машина. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ» из-за сильного бурана нуждался в эвакуации, вызволить транспорт самостоятельно не получилось. На место были отправлены вездеход-болотоход спасательного отделения Житикары. По прибытию было установлено, что в указанном автомобиле произошла поломка. Хозяин машины был благополучно эвакуирован в Житикару.

18 февраля на трассе в сторону посёлка Майколь в снежном заторе встал автомобиль «Лада Гранта». С помощью троса вытащили авто и сопроводили до Костаная.

В Алтынсаринском районе эвакуированы три геолога, которые самостоятельно не могли покинуть место работы. Вагончик на их стане не предусмотрен для длительного проживания. Операция проходила в районе 20.00 часов 18 февраля.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, более 600 человек доставили домой спасатели в Костанае. По данным областного ведомства, их сотрудники, сев за руль спецтехники забирали людей с автобусных остановок.

«Нами были охвачены основные транспортные артерии города – КСК-автовокзал и железнодорожный вокзал-микрорайоны. Водители спецтехники собирали людей по маршрутам городского общественного транспорта с 18:00 до 23:00», – сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В итоге домой были доставлены 673 человека.

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