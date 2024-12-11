Костанайский городской суд поставил выселить из социального жилья двух костанайцев. Как оказалось, мужчина и женщина не имели нужных статусов и не стояли в очереди на эти квартиры. Эти грубые нарушения распределения жилья выявили в ходе инвентаризации. В городском отделе жилищных отношений рассказали, что виновные специалисты были уволены.

Этой осенью в городском суде Костаная рассмотрели дело местного жителя, который получил квартиру в построенном по программе «Нурлы жер» доме, предназначенном для граждан из социально-уязвимой категории населения. Однако, в ходе проверки, которую инициировал городской акимат, выяснилось, что мужчина не относится к социальной категории, а в очереди на жильё не стоял вовсе.

«Вынесено решение по иску акима города о признании договора найма на жилище недействительным, заключенным между акимом и ответчиком. В соответствии с действующим законодательством, сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства является оспариваемой», — говорит пресс-секретарь Костанайского облсуда Ляззат Байгожина.

Таким образом, было принято решение о выселении мужчины. Параллельно с этим делом, в суде рассмотрели похожий случай, когда в социальной квартире проживала женщина. Проверка акимата выявила, что жила она там вместо своей родственницы, которая, имея социальный статус, и получила это жильё.

«В судебном заседании установлено, что местные исполнительные органы выявили, что в квартире проживает жительница на незаконных основаниях, без нужного статуса. С учетом всех обстоятельств, решением суда иск акима города к ответчику о выселении удовлетворен», — рассказала Ляззат Байгожина.

В городском отделе жилищных отношений рассказали, что выявили оба случая в ходе инвентаризации социального жилья. После этого в акимате была проведена служебная проверка, по итогу которой ответственные специалисты отдела жилищных отношений были уволены. Что касается очереди на социальное жильё в целом, то движется она совсем не быстро.

«Очередность у нас не уменьшается, а растет с каждым днем. На сегодняшний день у нас 14600 в очереди стоит людей. В этом году у нас программа новая заработала, очень хорошая, то есть мы закупали квартиры, акимат закупал квартиры. 230 квартир мы закупили, на сегодняшний день из этих 230 мы уже порядка 70 распределили, остальные вот сейчас тоже до конца года, и в январе продолжим распределние», — рассказал руководитель отдела жилотношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

В отделе жилищных отношений напомнили, что за своей очередностью люди могут следить самостоятельно через платформу «Е-Kezek». А ещё костанайцев, которые стоят в очереди уже давно, просят, чтобы они приносили и обновляли свои документы в отдел жилотношений, для сверки со специалистами на месте. Особенно это касается тех, кто сейчас находится уже в первой сотне списка.

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