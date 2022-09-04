Люди боятся спать! Прошу о помощи, пожар настиг посёлок Баганалы

#вашиновости «Прошу о помощи, пожар настиг посёлок Баганалы, света нет воды нет, пожарных нет, людей не хватает, люди тушат своими силами отбивают огонь, соседнее село Казанбасы затянуло дымом нечем дышать, люди бояться спать ложиться. Где правительство, где помощь, кто поможет тушить, люди не могут обратиться за помощью все на пожаре, телефон у многих разряжены, люди голодные… Просим помощи, помогите, дайте пожарных, дайте хоть что-то, помогите!!!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.