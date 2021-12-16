Люди будут заражаться «омикроном» и «дельтой» штаммами одновременно — Moderna

Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса — «омикроном» и «дельтой», что может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, передаёт kazlenta.kz со ссылкой на ria.ru.

В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам «обмениваться генами».

«В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы «омикрон» и «дельта» — ред.) будут сосуществовать, и «омикрон»… начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «дельтой», это может привести к ситуациям, когда люди… будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения», — отметил Бертон.

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