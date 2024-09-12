Люди даже не знали, что их переселили. В Костанайской области прокуроры выявили вопиющие факты по программе переселения

Органами прокуратуры проведен анализ расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы. Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше одного миллиарда тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье, либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам.

В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили. Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, в Абай и Улытау.

Например, в Успенском районе Павлодарской области работник центра трудовой мобильности находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом.

В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали притворные договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченных государством средств. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.

Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в Правительство.

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